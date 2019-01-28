الأهلي يفلت من فخ التعاون ويكسب 3 نقاط ثمينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نجا الأهلي من الوقوع في فخ التعاون وخطف فوزا صعبا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في إطار المرحلة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدا الأهلي مهزوزا اليوم ومستسلما لتحركات التعاون الإيجابية وهجومه الضاغط، قبل أن يستفيد من ضربتي جزاء.

افتتح الأهلي التسجيل عن طريق رأسية عبدالفتاح عسيري (41)، انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد التعاون سريعا للمباراة بهدف التعادل الذي سجله إبراهيم الزبيد من كرة ثابتة (56)، ثم أضاف هدفا ثانيا عبر السوري جهاد الحسين (60).

وأدرك الأهلي التعادل من ضربة جزاء سجلها ديجانيني تفاريس (64)، ثم احتسب الحكم ضربة جزاء ثانية للأهلي، انبرى لتسجيلها بنجاح عمر السومة (80)، إلا أن هيلدون أوجستو، سجل هدف التعادل للتعاون (85).

وفي الدقيقة 87، وضع ديجانيني الأهلي في المقدمة مرة أخرى، وهو ما منح الفريق كامل نقاط المباراة.