شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الاثنين 28 / 1 / 2019 والنقاز يغيب عن مواجهة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الزمالك اليوم الاثنين 28 / 1 / 2019 العديد من الأحداث الهامة والتى جاء على رأسها خروج حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق الأبيض من مواجهة المقاصة المقرر لها غدا الثلاثاء فى الدوري.

مفاجأة.. النقاز يغيب عن الزمالك أمام المقاصة

توجه الزمالك بعد خوض المران الختامي اليوم لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، غدا الثلاثاء، المقرر إقامتها علي استاد بتروسبورت، في الجولة العشرين بالدوري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، مفاجأة، بأن الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن الأساسي للزمالك خارج قائمة المباراة وإن الأمر جاء بناء علي طلبه بسبب إرتباطه بإنهاء بعض الأمور التي تخص نجلته.

هنا الزمالك.. السفر إلي كينيا 1 فبراير.. أحداد يغير إقامته.. إمام ظهير أيمن

عقد السويسري كرستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الختامي استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة غدًا الثلاثاء علي ستاد بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري.

وجاءت أهم أخبار الزمالك علي مدار اليوم:

موعد السفر إلي كينيا:

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على تحديد يوم الجمعة المقبل الموافق 1 فبراير المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق إلى نيروبي استعدادا للقاء جورماهيا الكينى، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية .

المسابقات تحدد موعد مباراتى المقاولون مع الزمالك والإسماعيلي

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد اقامة مباراتي الاسماعيلي مع المقاولون ضمن الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز والمقاولون مع الزمالك ضمن الجولة 25 للمسابقة .

وأعلنت اللجنة إقامة مباراة الاسماعيلى والمقاولون فى السابعة مساء السبت 9 مارس المقبل، على أن تقام مباراة الزمالك والمقاولون فى السابعة مساء الأربعاء 13 مارس المقبل على ملعب ستاد بتروسبورت ، فيما لم يتحدد مكان المباراة الأولى بعد.

جروس يحذر مدافعي الزمالك من خطورة أنطوي

عقد السويسري كرستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الختامي استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة غدًا الثلاثاء علي ستاد بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري.

وتحدث جروس مع اللاعبين حول بعض النقاط الفنية، مشددًا علي ضرورة تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة من أجل الابتعاد بالصدارة عن باقي المنافسين.

إنبي يطلب الحصول على خدمات مدبولي.. ولاعبان في الطريق للزمالك

تلقى أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، عرضا رسمياً من جانب إنبى للحصول على خدماته قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من المقرر أن يحسم مدبولى مع إدارة القلعة البيضاء مدى إمكانية رحيله من عدمه خاصة فى ظل عدم مشاركته مع الأبيض منذ بداية الموسم إلا إن رغبة إدارة الزمالك فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق تهدد رحيله عن الفريق.