شكرا لقرائتكم تشيلسي يصطدم بمانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت اليوم، الاثنين عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ناديا تشيلسي ومانشستر يونايت.

وتفوق تشيلسي على شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدور الرابع بينما تفوق مانشستر سيتي على أرسنال الذي يضم اللاعب المصري محمد النني بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الإمارات".

وأوقعت القرعة ديربي كاونتي في مواجهة الفائز من برايتون وويست بروميتش ألبيون الذي يضم مدافع منتخب مصر أحمد حجازي.

كما يلعب الفائز من بورتسموث وكوينز بارك رينجرز ضد واتفورد، والفائز من بارنيت وبرينتفورد ضد سوانزي، والفائز من ميدلسبره ونيوبورت ضد مانشستر سيتي، ودونكاستر ضد كريستال بالاس، وويمبلدون ضد ميلوول، والفائز من شروسبري تاون وولفرهامبتون ضد بريستول سيتي.

يذكر أن مباريات الدور الخامس من البطولة، ستقام في الفترة ما بين 15، و18 من فبراير المقبل.