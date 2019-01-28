شكرا لقرائتكم مدرب دجلة: الهزيمة من الأهلي بهذه الطريقة أمر مؤلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة أن الهزيمة أمام الأهلي بهذه الطريقة أمر مؤلم.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"بالنسبة لنا من الصعب أن نخوض المباراة بعد غياب لمدة شهر، وصعب على أي فريق أن لا تخوض أي مباراة طوال هذه المدة ثم تعود وتلعب مرة أخرى..السبب الرئيسي في خسارة الفريق هو الغياب عن اللعب لمدة شهر".

وواصل " سيطرنا بعد ذلك على اللقاء وفي النهاية خسرنا المباراة وركلة الجزاء للاهلي ضربة حرة لنا لكن بالنسبة لي مؤلم جدا أن نخسر المباراة بهذه الطريقة..أبارك للأهلي وللاعبينا وأنا فخور بهم فهم تطورا كثيرا خاصة وأنها نخوض المباراة أمام الأهلي أكبر الأندية المصرية والأفريقية"

وأتم حديثه "لن نبقى في الدوري فقط بل سنحقق مركزا متقدما فأدائنا في أخر ٤ مباريات يجعلني مطمئنين ورئيس النادي يعلم ما أقوله"