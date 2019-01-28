شكرا لقرائتكم جات بسيطة .. الأهلي يطمئن جماهيره على إصابة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي أن رمضان صبحي نجم الفريق عاني من إجهاد عام في العضلة الأمامية لذا تم خروجه من الدقائق الأخيرة لمباراة دجلة.

وكان الاهلي قد فاز على دجلة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الأثنين، بالجولة العشرون للدوري الممتاز.

وأكد طبيب الاهلي أن رمضان صبحي ليست خطيرة فاللاعب عاني من إجهاد عام في العضلة الأمامية وطلب الخروج لذا قام الجهاز الفني بتغييره حتى لا تتفاقم إصابته.