شكرا لقرائتكم لاسارتي بعد الفوز على دجلة: ضغط المباريات يتسبب في الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الأورجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن سعادته عقب الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"نجحنا في حسم المباراة، والهدف الأول سهل لنا المهمة بعدما وصلنا للمباراة في أكثر من مرة..في الشوط الثاني الأداء كان جيدا في بعض الفترات وتحسن وفي النهاية نجحنا في حصد ٣ نقاط في الطريق نحو الهدف".

وواصل "أخرجت أجاي خوفا عليه خاصة وأنا عائد من الإصابة وهناك لاعبين لا تستطيع اللعب لمباراة كاملة، وكان لابد علينا من استغلال الفرص في الشوط الأول"، كاشفاً أنه من الممكن أن نرى عمرو جمال لأن كرة القدم نرى فيها أي شئ".

وأكد لاسارتي أنه لفت نظره أنه فى أي دوري فى العالم بين كل مباراة والأخري فارق ٧ أيام بينما هنا فى الدوري المصري نلعب مباراة كل 3 أيام.

وأضاف "ضغط المباريات يتسبب في الإرهاق والإصابات منطقية في ظل كثرة المباريات"، وأتم "اليوم أكملنا شهرا بالعمل داخل الأهلي، والجهاز الفني يعمل ويقوم بتدريبات استشفائية وبدنية للاعبين، وأنا راض عن البرنامج البدني الذي وضعناه".