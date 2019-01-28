شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يحتج على حكم الأهلي ودجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترض الجهاز الفني للأهلي علي طاقم تحكيم مباراه وادي دجلة التي انتهت منذ قليل في الدوري بفوز الأهلي بهدفين لهدف. وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاعتراض على الحكم الخامس في مباراة فريقه أمام وادي دجلة عقب تسجيل الفريق الدجلاوي الهذف الأول من ركلة جزاء. وتوجه عبد الحفيظ إلى طارق سامي الحكم الخامس واعترض عليه بشدة، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

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