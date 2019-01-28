شكرا لقرائتكم شيفو يقود أهلي جدة لانتصار دراماتيكي على التعاون بالدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق أهلى جدة السعودي الذى يضم بين صفوفه الظهير المصري المخضرم محمد عبد الشافي، فوزا قاتلا على نظيره التعاون 4-3 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري السعودي.

وشارك المدافع المصري محمد عبد الشافي مع أهلى جدة من بداية المباراة حتى النهاية.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى 1-0 عبر اللاعب عبد الفتاح عسيري، وشهد الشوط الثاني قمة الاثارة حيث سجل كلا الفريقين 3 أهداف.

وسجل للتعاون إبراهيم الزبيدي (56) و جهاد الحسين (60) وأوجوستو (85)، وسجل للاهلي دجانيني (64) و(87) وعمر السومة (80) من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل الأهلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يحتل التعاوزن المركز السادس برصيد 26 نقطة.