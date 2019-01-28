شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل صحوته ويتخطى دجلة بهدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الأهلي صحوته في سباق الدوري المصري، وحقق فوز مثير على دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري الممتاز على إستاد بتروسبورت.

تقدم السولية للأهلي في الدقيقة 16 من زمن اللقاء، وعزز على معلول من تقدم الأهلي بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 85 قلص محمد هلال النتيجة بتسجيل الهدف الأول لدجلة من ضربة جزاء أيضاً.

بهذه النتيجة عزز الأهلي من تواجده في المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة وله خمسة مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد الفريق الدجلاوي في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

ولعب الأهلي مباراة اليوم أمام دجلة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد الشناوى، ورباعي الدفاع على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية، كريم نيدفيد، حسين الشحات ورمضان صبحي، وثنائي هجومي هما ناصر ماهر وجونيور أجاي.

فيما ضم تشكيل دجلة كلاً من، محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ورباعي أسامة العزب، خالد رضا، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، وفي الوسط عبد العاطي، بوزاس فاسيلوس، محمد هلال، حسام عرفات وفي خط الهجوم إبراهيما نداى، ومحمد جمال بيبو.