شكرا لقرائتكم ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 28 / 1 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الدورى المصرى اليوم الاثنين الموافق 28 / 1 / 2019 إقامة مباراتين الأولى جمعت الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى والثانية بين النادى الأهلى ووادى دجلة .



جدول الدوري

الإسماعيلى يهزم الاتحاد بثنائية

شهدت مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى تفوق الدراويش بثنائية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدورى المصرى .

نجح الاسماعيلى فى مواصلة انتصاراته الأخيرة بالفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 38 ، ووجيه عبد الحكيم في الدقيقة 93 فى المباراة التي جمعتهما علي استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الــ20 للدورى المحلى.

وبدأ الاسماعيلى المباراة بضغط متواصل علي دفاعات زعيم الثغر لادراك هدف التقدم مبكراً ، ولكن دفاع الاتحاد نجح في التصدي لهجمات الاسماعيلى ، ومن هجمة منظمة نجح الدراويش في احراز هدفه الاول عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 38 ، ويحاول الاتحاد ان يدرك التعادل قبل نهاية الشوط ولكن كل محاولاته بائت بالفشل .

وفي الشوط الثاني، انخفض سير أداء المباراة بشكل كبير حيث لم تظهر أي هجمات خطيرة علي مرمي الفريقين ، مع اجراء الجهاز الفني للاسماعيلي عدد من التغيرات التي اغلقت خطوط الدفاع لمنع الاتحاد السكندري من الوصول الي مرمي محمد فوزي حارس مرمي الدراويش، ولكن قبل نهاية المباراة ومن خطا دفاعي لزعيم الثغر يحرز الاسماعيلي هدفه الثاني .

وبهذه النتيجة ، ارتفع ترتيب الإسماعيلى الي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 وتعادل في 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 16هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال فى جعبته أربعة مباريات مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 35هدف.

وخاض الاسماعيلى المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى.. محمد فوزى، وفي خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم، وفي خط الوسط الدفاع .. محمود “دونجا” ومحمود متولى، وفي خط الوسط الهجومى .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، وفي خط الهجوم .. شيلونجو.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل يتكون من ، محمود الزنفلى حارس مرمى، محمد ناصف ، بازوكا ، محمود شعبان ،أحمد نبيل مانجا ،نور السيد ، خالد الغندور ، ، كريم ممدوح ، رزاق سيسيه ،دا سيلفا ، تشوكا.

الأهلى يفوز على وادى دجلة 2/1

فيما فاز الأهلى على وادى دجلة بنتيجة 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واصل الأهلي صحوته في سباق الدوري المصري، وحقق فوز مثير على دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري الممتاز على إستاد بتروسبورت.

تقدم السولية للأهلي في الدقيقة 16 من زمن اللقاء، وعزز على معلول من تقدم الأهلي بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 85 قلص محمد هلال النتيجة بتسجيل الهدف الأول لدجلة من ضربة جزاء أيضاً.

بهذه النتيجة عزز الأهلي من تواجده في المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة وله خمسة مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد الفريق الدجلاوي في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

ولعب الأهلي مباراة اليوم أمام دجلة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد الشناوى، ورباعي الدفاع على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية، كريم نيدفيد، حسين الشحات ورمضان صبحي، وثنائي هجومي هما ناصر ماهر وجونيور أجاي.

فيما ضم تشكيل دجلة كلاً من، محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ورباعي أسامة العزب، خالد رضا، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، وفي الوسط عبد العاطي، بوزاس فاسيلوس، محمد هلال، حسام عرفات وفي خط الهجوم إبراهيما نداى، ومحمد جمال بيبو.

وبعد مباريات اليوم شهد ترتيب فريق الدورى المصرى استمرار الزمالك فى تربعه على قمة الدوري برصيد 42 نقطة بينما حل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة بينما احتل الأهلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد الفوز على وادى دجلة 2 -1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يواصل تربعه على صدراة الترتيب

واصل الزمالك تربعه على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد ان لعب 17 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام النجوم وله 39 هدفا وعليه 14 هدفا.

بيراميدز يحتل المركز الثانى فى ترتيب فرق جدول الدوري

احتل نادى بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 39 نقطة بعد ان لعب 20 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاء وحيد امام الإسماعيلى وسجل لاعبوه 37 هدفا وعليه 22 هدفا.

الأهلى يحتل المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري

رفع الأهلى رصيده إلى النقطة 33 فى المركز الثالث بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.