شكرا لقرائتكم فتح الله : الدوري لن يكتمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف محمود فتح الله لاعب فريق نجوم اف سي، المسابقة المحلية هذا الموسم بـ "الدوري الغريب" قائلا :" اتابع الدوري المصري "من صغري"، ولكن هذا الموسم غريب ولم ارى مثله في حياتي".

وقال فتح الله في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة اف ام :" كل الفرق بتصارع الهبوط باستثناء 5 فرق فقط، اتوقع ان يكون هناك مفاجئات كبيرة، وتابع : اللقب لن يخرج عن الاهلي والزمالك ، هذا اذا استمر من الاساس وافصح : اشعر ان المسابقة سوف يتم الغاءها بسبب البطولة الافريقية.