شكرا لقرائتكم المصائب لا تأتي فرادى .. رمضان صبحي ينضم لمصابي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض رمضان صبحى لاعب الأهلي للإصابة خلال مشاركته أمام وادى دجلة، ليغادر الملعب في الدقيقة 70 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأجرى مارتن لاسارتى أخر تبديلاته بخروج رمضان ونزول صلاح محسن العائد من الإصابة، ومازال الأهلى متقدم بهدفين أحرزهما عمرو السولية بعد تمريرة سحرية من على معلول في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم أحرز على معلول الهدف الثانى من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

يحتل الاهلي المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة وله خمسة مباريات مؤجلة، فيما يدخل الفريق الدجلاوي اللقاء مُحتلاً المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم أمام دجلة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد الشناوى، ورباعي الدفاع على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية، كريم نيدفيد، حسين الشحات ورمضان صبحي، وثنائي هجومي هما ناصر ماهر وجونيور أجاي.

فيما ضم تشكيل دجلة كلاً من، محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ورباعي أسامة العزب، خالد رضا، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، وفي الوسط عبد العاطي، بوزاس فاسيلوس، محمد هلال، حسام عرفات وفي خط الهجوم إبراهيما نداى، ومحمد جمال بيبو.