شكرا لقرائتكم معلول يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز التونسى على معلول لاعب الأهلي الهدف الثانى لفريقه من ركلة جزاء حصل عليها رمضان صبحى، وتصدى لها في البداية محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة ليتبعها معلول ويسجل منها ثانى الأهداف للأحمر في الدقيقة 65 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي بعد تمريرة سحرية من على معلول في الدقيقة 16 من عمر المباراة.يحتل الاهلي المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة وله خمسة مباريات مؤجلة، فيما يدخل الفريق الدجلاوي اللقاء مُحتلاً المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم أمام دجلة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد الشناوى، ورباعي الدفاع على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هاني، وفي الوسط عمرو السولية، كريم نيدفيد، حسين الشحات ورمضان صبحي، وثنائي هجومي هما ناصر ماهر وجونيور أجاي.

فيما ضم تشكيل دجلة كلاً من، محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ورباعي أسامة العزب، خالد رضا، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، وفي الوسط عبد العاطي، بوزاس فاسيلوس، محمد هلال، حسام عرفات وفي خط الهجوم إبراهيما نداى، ومحمد جمال بيبو.