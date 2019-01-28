شكرا لقرائتكم رسميًا .. الحضري ينضم للنجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والإسماعيلي السابق، على عقود انتقاله رسميًا لصفوف نادى نجوم إف سي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وعقد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم جلسة مساء اليوم، الاثنين، مع السد العالى في منزل الأخير، تم الإتفاق خلالها على كافة الأمور الخاصة بالتعاقد، والتى من المنتظر أن يتم الإعلان عنها بشكل تفصيلى خلال المؤتمر الصحفى الذى سيقيمه نادى النجوم بأحد الفنادق الكبرى.

وكان الحضرى حصل على استغناء رسمى من نادى الإسماعيلى، بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعبا حرا من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر.