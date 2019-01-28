شكرا لقرائتكم دجانيني يقود أهلي جدة لتحقيق فوز صعب على التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد المهاجم دجانيني تافاريس فريقه أهلي جدة إلى تحقيق فوز صعب على مضيفه التعاون 4-3، يوم الاثنين، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يظهر الفريقان بمستوى كبير خلال الشوط الأول، حيث غابت الهجمات الخطيرة باستثناء هجمتين احداها للتعاون للاعبه البوروندي سيدريك أميسي حينما تلقى تمريرة مميزة من زميله ربيع سفياني وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 41 تمكن لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله عمر السومة برأسه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وتغير حال التعاون في الشوط الثاني، بعدما فرض سيطرته المطلقة وبدأ مسلسل بحثه عن هدف التعادل والذي كان قريباً منه حينما تلقى مهاجمه الكاميروني توامبا عرضية زميله إبراهيم الزبيدي إلا أنه فشل في تحويلها إلى الشباك، وعند الدقيقة 56 تمكن مدافع التعاون إبراهيم الزبيدي من تسجيل هدف التعادل بعد تصديه لخطأ على قوس منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في شباك الحارس محمد العويس، وفي الدقيقة 60 أهدر لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلمان مؤشر ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس كاسيو الذي تصدى لها لتعود بهجمة مرتدة للتعاون حينما وصلت الكرة لمهاجمه توامبا والذي بدوره مررها لزميله السوري جهاد الحسين والذي واجه المرمى ووضعها في الشباك.

وتواصلت إثارة المباراة حينما كثف الأهلي هجومه وتمكن لاعبه عبدالفتاح عسيري من الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 64 عقب إعاقته من قبل مدافع التعاون طلال عبسي، ليتقدم لها دجانيني تافاريس ويضعها في الشباك، وواصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه عبدالفتاح عسيري مرة أخرى من الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 80، عقب تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل البرازيلي كاسيو حارس التعاون، ليتقدم لها السوري عمر السومة ويضعها في الشباك.

وحاول التعاون العودة سريعاً إلى المباراة ونجح بذلك عند الدقيقة 85 بعدما حول لاعبه هيلدون راموس عرضية زميله توامبا بقدمه في شباك الأهلي، ورد أهلي جدة سريعاً على هدف التعاون وتحديداً بعد مرور دقيقة واحدة بعدما تمكن مهاجمه دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الرابع عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عمر السومة ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وارتفع رصيد أهلي جدة إلى 30 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع، وبقي التعاون على رصيده السابق 26 نقطة في المركز السادس.