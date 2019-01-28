شكرا لقرائتكم النصر يحتج على بطاقة حمدالله الصفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم نادي النصر بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، يوم الاثنين، وذلك لطلب تصحيح الإنذار الذي حصل عليه عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول، خلال لقاء النصر وأحد.

وفاز النصر بأربعة أهداف دون مقابل على أحد، في المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين، لحساب الأسبوع 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النصر في حسابه الرسمي على "تويتر" : شرعت إدارة النادي بعد نهاية مباراة النصر وأحد مباشرة بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة وإلغاء الكرت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 91 .. وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد "37 نقطة"، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.