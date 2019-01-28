قرعة كأس الاتحاد تضع يونايتد في مواجهة تشيلسي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي جرت يوم الاثنين عن وقوع تشيلسي حامل اللقب في مواجهة قوية مع ضيفه مانشستر يونايتد في تكرار لسيناريو لقاء الفريقين في نهائي البطولة العام الماضي.
ويلتقي نيوبورت المنافس بالدرجة الرابعة مع مانشستر سيتي إذا نجح في الفوز على ميدلسبره في مباراة الإعادة بينهما، في الوقت الذي يلتقي فيه كريستال بالاس مع دونكاستر.
وفي مباريات أخرى يلتقي بريستول سيتي مع الفائز من شروسبري أو وولفرهامبتون وميلوال مع ويمبلدون وسوانزي سيتي مع الفائز من مباراة بارت وبرنتفورد ويلتقي واتفورد مع الفائز من مباراة بورتسموث وكوينز بارك رينجرز، ويلتقي ديربي كاونتي مع الفائز من مباراة برايتون ووست بروميتش ألبيون.
وتقام فعاليات الدور الخامس في الفترة من 15 إلى 18 فبراير المقبل.
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