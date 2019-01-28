شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يشكو ضغط المباريات بعد فوز الأهلى على دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم عن سعادته عقب الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية اللقاء: "نجحنا فى حسم المباراة، والهدف الأول سهل لنا المهمة بعدما وصلنا للمباراة فى أكثر من مرة.. فى الشوط الثانى الأداء كان جيدًا فى بعض الفترات وتحسن وفى النهاية نجحنا فى حصد 3 نقاط فى الطريق نحو الهدف".

وواصل "أخرجت أجاى خوفًا عليه خاصة أنه عائد من الإصابة وهناك لاعبون لا تستطيع اللعب لمباراة كاملة، وكان لابد علينا من استغلال الفرص فى الشوط الأول"، كاشفًا عن أنه من الممكن أن نرى عمرو جمال لأن كرة القدم نرى فيها أى شىء".

وأكد لاسارتى أنه لفت نظره أنه فى أى دورى فى العالم بين كل مباراة والأخرى فارق 7 أيام بينما هنا فى الدورى المصرى نلعب مباراة كل 3 أيام.

وأضاف: "ضغط المباريات يتسبب فى الإرهاق والإصابات منطقية فى ظل كثرة المباريات"، وأتم: "اليوم أكملنا شهرًا بالعمل داخل الأهلي، والجهاز الفنى يعمل ويقوم بتدريبات استشفائية وبدنية للاعبين، وأنا راضٍ عن البرنامج البدنى الذى وضعناه".