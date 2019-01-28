شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وعلى فرج يتأهلان إلى بطولة العالم للإسكواش فى شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجزت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالميًا، مقعدها فى قائمة سيدات الإسكواش المتأهلات إلى بطولة العالم، والتى تستضيفها شيكاغو فى 23 فبراير المقبل وتستمر حتى الثانى من مارس، وذلك بعد تتويجها ببطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للإسكواش، والتى تعد أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى العام الجاري.

قائمة السيدات ضمت أيضًا كلاً من: رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا، نور الطيب المصنفة الثالثة، ونوران جوهر المصنفة الثامنة .

فيما دخلت سلمى هانى فى قوائم الانتظار بعد الأداء المميز الذى قدمته ببطولة جى بى مورجان التى ودعتها من دور الثمانية أمام نور الشربيني.

وفى قائمة رجال الإسكواش، استحوذ الرباعى المصري، على فرج المصنف الأول عالميًا الذى انتزع صدارة التصنيف من محمد الشوربجى بعد فوز الأول على الأخير فى بطولة جى بى مورجان التى توج فرج بلقبها، الشوربجى المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الرابع، كريم عبد الجواد المصنف الخامس، قائمة المتأهلين، كما ضمت القائمة أيضًا محمد أبو الغار المصنف العاشر ليكون خامس مصرى متأهل لبطولة العالم.

وفى قوائم الانتظار جاء عمر مسعد العائد مؤخرًا إلى القفص الزجاجى بعد الإصابة التى أبعدته طويلاً.