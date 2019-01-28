صور.. سيدات سبورتنج يهزمن الزمالك 3 / 0 فى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى إطار ثاني أيام البطولة العربية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل.
وكان فريق الزمالك تلقى خسارة ثقيلة من الصفاقسى التونسى بنتيجة 3 / 0 أمس الأحد فى أولى لقاءاته بالبطولة، بينما فاز فريق سبورتنج على المحرق البحرينى فى أولى لقاءاته 3 / 0.
بينما تقام بعد غدٍ الثلاثاء لقاءات مهمة فى ثالث أيام البطولة بمواجهات بين كلٍ من الصفاقسى التونسى مع المحرق البحرينى فى الثالثة عصرًا وسبورتنج مع الدفاع الحسنى المغربى الساعة 5 مساءً والصيد مع الأهلى فى السابعة مساءً .
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