شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيدات سبورتنج يهزمن الزمالك 3 / 0 فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى إطار ثاني أيام البطولة العربية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل.

وكان فريق الزمالك تلقى خسارة ثقيلة من الصفاقسى التونسى بنتيجة 3 / 0 أمس الأحد فى أولى لقاءاته بالبطولة، بينما فاز فريق سبورتنج على المحرق البحرينى فى أولى لقاءاته 3 / 0.

بينما تقام بعد غدٍ الثلاثاء لقاءات مهمة فى ثالث أيام البطولة بمواجهات بين كلٍ من الصفاقسى التونسى مع المحرق البحرينى فى الثالثة عصرًا وسبورتنج مع الدفاع الحسنى المغربى الساعة 5 مساءً والصيد مع الأهلى فى السابعة مساءً .















































































































































































































