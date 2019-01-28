شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة الأهلى ودجلة فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفى الفريق الأحمر عمرو السولية وعلى معلول، بينما أحرز هدف وادى دجلة محمد هلال من ضربة جزاء، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين فى الجولة الـ20 للدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد بتروسبورت، بهذه النتيجة أرتفع رصيد الأهلى للنقطة 33 محتلاً المركز الثالث، فيما توقف رصيد وادى دجلة عند النقطة 20 محتلاً المركز السادس عشر.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط أهلاوى مكثف، وشكل عمرو السولية أول الخطورة الأهلاوية على مرمى دجلة بتسديدة كرة قوية بعد مرور دقيقتين فقط، ولكن الحارس تصدى لها، قبل أن يمرر حسين الشحات بينية ساحرة لرمضان صبحى الذى انفرد بالمرمى ولكنه سددها خارج الملعب.

بعد مرور 8 دقائق مر محمد هانى بمهارة من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية لم تجد المتابع ويشتتها دفاع وادى دجلة، ثم واصل حسين الشحات تمريراته السحرية لرمضان صبحى الذى أرسل كرة عرضية شتتها الدفاع الدجلاوي.

دخل وادى دجلة المباراة لأول مرة منذ الدقيقة 13 حيث مر إبراهيما نداى من ياسر إبراهيم وأرسل كرة عرضية، لم تجد إلا عمرو السولية الذى قام بإبعادها خارج الملعب ضربة ركنية.

أحرز عمرو السولية الهدف الأول للأهلى فى الدقيقة 16، بعد تلقيه تمريره قصيرة من التونسى على معلول ليسدد السولية مباشرة فى شباك محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة.

كثف دجلة من هجماته فى محاولة لإدراك هدف التعادل، ومن إحدى الهجمات أرسلت عرضية من الجبهة اليسرى استقبلها حسام عرفات مهاجم الفريق الدجلاوى لكنه سددها ضعيفة بين أحضان محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى.

فى الدقيقة 24 أحرز جونيور أجاى هدف من متابعة لتسديدة ناصر ماهر التى ارتدت من أيدى محمد عبد المنصف، إلا أن حكم اللقاء أحمد الغندور ألغى الحكم بداعى التسلل، وفى الدقيقة 28 ومن هجمة عنترية من الجبهة اليسرى انطلق رمضان صبحي، ولكنه تباطأ فى إرسال الكرة العرضية لتخرج الكرة ضربة مرمى.

بدأ دجلة فى السيطرة على مجريات الأمور فى ربع الساعة الأخير من عُمر الشوط الأول، فى الوقت الذى تعرض ياسر إبراهيم للإصابة فى العضلة الضامة وغادر الملعب ليدفع لاسارتى بسعد سمير بدلاً منه.

حول حسين الشحات إعادة الأهلى للمنطقة الهجومية وانطلق من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية فى الدقيقة 37 سددها جونيور أجاى ضعيفة خارج المرمى، واستعاد الأهلى السيطرة على مجريات الأمور فى الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط وكاد حسين الشحات أن يعزز تقدم الفريق الأحمر بالهدف الثانى بعد تلقيه تمريرة بينية من ناصر ماهر إلا أن الحكم أحمد الغندور احتسب الكرة "تسلل".

وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، مر حسين الشحات بمهارة فائقة من لاعبين فى الجبهة اليمنى إلا أن عرضيته شتتها الدفاع الدجلاوي.

بدأ الشوط الثانى بضغط من وادى دجلة وسط تراجع من لاعبى الأهلى، وحاول مهاجمو دجلة اختراق الدفاعات الحمراء، إلا أن معظم الهجمات تم إحباطها على حدود منطقة الجزاء.

شكل إبراهيما نداى خطورة كبيرة فى أكثر من هجمة بداية من الدقيقة 50، حيث سدد اللاعب السنغالى كرة قوية ارتدت من الدفاع، بعدها مباشرة مر من عدد من لاعبى الأهلى وأرسل عرضية خطيرة لكنها لم تجد المتابع.

دفع مارتن لاسارتى بالأنجولى جيرالدو فى الدقيقة 61 بدلاً من النيجيرى جونيور أجاى لتنشيط الأداء الهجومى بعد تراجع أداء الفريق الأحمر بشكل كبير.

حصل رمضان صبحى على ضربة جزاء فى الدقيقة 64، سددها على معلول تصدى لها محمد عبد المنصف إلا أنها ارتدت لمعلول الذى نجح فى إسكان الكرة فى المرمى محرزًا الهدف الثانى للفريق الأحمر.

فى الدقيقة 70 يخرج رمضان صبحى من المباراة مصابًا ودفع مارتن لاسارتى بصلاح محسن بدلاً منه، ونجح الأخير مع جيرالدو فى استعادة الأهلى لخطورته الهجومية فى ربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء.

حصل وادى دجلة على ضربة جزاء بمخالفة على محمد الشناوى فى الدقيقة 84 تصدى لها محمد هلال محرزًا الهدف الأول لوادى دجلة لتصبح النتيجة 2/1

حاول الأهلى فى الدقائق الأخيرة وبعد إحراز دجلة لهدفه إحراز الهدف الثالث إلا أن معظم الهجمات انتهت أمام دفاعات وادى دجلة وحارس مرماه محمد عبد المنصف، ليطلق أحمد الغندور صافرة نهاية المباراة