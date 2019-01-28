شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عصام الحضرى يوقع لنادى النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والإسماعيلي السابق، على عقود انتقاله رسميًا لصفوف نادى نجوم إف سي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعقد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم جلسة مساء اليوم، الإثنين، مع السد العالى في منزل الأخير، تم الاتفاق خلالها على كل الأمور الخاصة بالتعاقد، والتى من المنتظر أن يتم الإعلان عنها بشكل تفصيلى خلال المؤتمر الصحفى الذى سيقيمه نادى النجوم بأحد الفنادق الكبرى.

وكان الحضرى حصل على استغناء رسمى من نادى الإسماعيلى، بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعبًا حرًا من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر.