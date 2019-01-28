شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة: الحضري درع نادى النجوم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، عن سعادته بالتعاقد مع عصام الحضري حارس مرمى نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر، وقال الطويلة إن الحارس المخضرم الحضري، هو درع النادي الجديد.

وغرد الطويلة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "عصام الحضري درع النجوم الجديد، التفاصيل تعلن بالمؤتمر الصحفي الساعة الواحدة بعد ظهر غدٍ الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى".

وكان الحضري وقع على عقود انضمامه لنادي النجوم رسميًا بعد انتهاء علاقته مع الإسماعيلي، وسيتم الاعلان الرسمي عن الصفقة بالإضافة إلى تعاقدات النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء.