شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك والطلائع فى سادس جولات قبل نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 3 / 0 فى إطار الجولة السادسة بالدور قبل النهائى لدورى الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2018/2019 .

شهدت هذه الجولة فوز كل من، سبورتنج على الداخلية 3 /1 وسموحة على هليوبوليس 3 /0 وطنطا على القناة 3 /2 .

كما شهدت نفس الجولة أيضًا فوز كل من، الشرقية للدخان على بنى سويف 3/0 وطلائع الجيش على الطيران 3 /0 وبتروجت على مصر للبترول 3 /0 والزمالك على الإتحاد السكندرى 3/1.

وبذلك تأهلت فرق كل من، سموحة والأهلى وطلائع الجيش والزمالك وسبورتنج والقناة والطيران والاتحاد إلى دور النهائى.