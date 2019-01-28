مناوشات بين جهاز الأهلي وطاقم تحكيم مباراة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض الجهاز الفنى للأهلى على طاقم تحكيم مباراة وادى دجلة التى انتهت منذ قليل فى الدورى بفوز الأهلى بهدفين لهدف. وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بالاعتراض على الحكم الخامس فى مباراة فريقه أمام وادى دجلة عقب تسجيل الفريق الدجلاوى الهدف الأول من ركلة جزاء. وتوجه عبد الحفيظ إلى طارق سامى الحكم الخامس واعترض عليه بشدة، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر.

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