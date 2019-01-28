شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 60 دقيقة.. الأهلى يحافظ على تقدمه على دجلة بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ فريق الكرة الأول بالأهلى على تقدمه بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية على فريق دجلة، بعد مرور 60 دقيقة، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حاليًا في الجولة الـ20 للدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.

بدأ الشوط الثانى بضغط من وادي دجلة وسط تراجع من لاعبي الأهلى، وحاول مهاجمو دجلة اختراق الدفاعات الحمراء، إلا أن معظم الهجمات تم إحباطها على حدود منطقة الجزاء.

شكل إبراهيما نداي خطورة كبيرة فى أكثر من هجمة بداية من الدقيقة 50، حيث سدد اللاعب السنغالى كرة قوية ارتدت من الدفاع، بعدها مباشرة مر من عدد من لاعبي الأهلى وأرسل عرضية خطيرة لكنها لم تجد المتابع.

يحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة وله خمس مباريات مؤجلة، فيما يدخل الفريق الدجلاوي اللقاء مُحتلاً المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، ويخوض الأهلى المباراة باحثًا عن الفوز لمواصل الانتصارات المحلية حيث فاز المارد الأحمر على سموحة بهدف نظيف ومن بعدها إسقاط المقاصة بثلاثية نظيفة في واحدة من أفضل مباريات الأحمر هذا الموسم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.



































































































































