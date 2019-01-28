كريم بامبو: الروح سر انتصار الإسماعيلى ونسعى للتخلص من الضغوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أهُدى الانتصار على الاتحاد السكندرى لكل جماهير الإسماعيلى العاشقة للفريق".. هكذا بدأ كريم بامبو جناح الدراويش تصريحاته عقب اللقاء. وسجل بامبو هدف فريقه الأول فى شباك الاتحاد السكندرى خلال المباراة التى انتهت بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع الــ20 من عمر مسابقة الدورى المحلى. وتابع: "روح اللاعبين وإصرارهم فى الملعب كانت من الأسباب الرئيسية لتحقيق الانتصار ولم يعد هناك مجال للتفريط بأى نقطة فى المباريات المقبلة". وواصل جناح الدراويش: "نسعى لتحقيق مركز جيد فى الدورى، ونتعامل مع كل مباراة على حدة وهذا يقلل من حجم الضغوط التى تؤثر علينا بشكل سلبى". واختتم حديثه قائلاً: "توالى الانتصار سيصعد بالفريق لمراكز المقدمة، وأبذل قصارى جهدى لتسجيل الأهداف باستمرار وقيادة فريقى دائمًا إلى الثلاث نقاط".

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