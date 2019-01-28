شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دجلة يقلص الفارق مع الأهلى بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد هلال لاعب وادى دجلة، الهدف الأول لفريقه فى شباك الأهلي من ركلة جزاء، فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 2/1 للأحمر حتى الأن.

واحتسب أحمد الغندور ركلة جزاء لدجلة بداعى عرقلة محمد الشناوى حارس الأهلى اليونانى بوزاس لاعب دجلة، وهو ما اعترض عليه الشناوى مؤكدًا إنه لم يعرقل اللاعب.

وأحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي بعد تمريرة سحرية من على معلول في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم أحرز على معلول الهدف الثانى من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، حسين الشحات ورمضان صبحي.

خط الهجوم: ناصر ماهر وجونيور أجاي

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى.

في الدفاع: أسامة العزب - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - عمرو صالح.

في الوسط: عبد العاطي - بوزاس فاسيلوس - محمد هلال - حسام عرفات - إبراهيما نداى.





































































































































في الهجوم: محمد جمال بيبو.