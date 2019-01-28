شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يصل القاهرة بعد خوض منافسات الدورى العالمى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، منتخب الكاراتيه، قادما من باريس، بعد خوض منافسات الدورى العالمى الذى يقام في فرنسا، تم إنهاء إجراءات وصول بعثة منتخب الكاراتية، من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، على متن الرحلة المصرية القادمة من باريس.

وحقق منتخب الكاراتيه ميداليتين برونزيتين عن طريق كل من منة شعبان ومحمد رمضان ، حي أحرزت منة شعبان البرونزية بعد الفوز على لاعبة اليابان بنتيجة 9-2، فى مباراة المنافسة على البرونزية، ومن قبلها الفوز على بطلات إيطاليا، اليابان،سويسرا، وفنلندا.

كما أحرز محمد رمضان الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كجم بعد تغلبه على لاعب تركيا 5/0 ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتيه فى باريس، وقبلها الفوزعلى لاعبى البوسنة وأذربيجان وكرواتيا ، فيما تنافس جيانا فاروق على الميدالية الذهبية، وهو ما يضمن ميدالية جديدة لمصر، ذهبية حالة الفوز وفضية حال الخسارة.























