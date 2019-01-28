- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يصل القاهرة بعد خوض منافسات الدورى العالمى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، منتخب الكاراتيه، قادما من باريس، بعد خوض منافسات الدورى العالمى الذى يقام في فرنسا، تم إنهاء إجراءات وصول بعثة منتخب الكاراتية، من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، على متن الرحلة المصرية القادمة من باريس.
وحقق منتخب الكاراتيه ميداليتين برونزيتين عن طريق كل من منة شعبان ومحمد رمضان ، حي أحرزت منة شعبان البرونزية بعد الفوز على لاعبة اليابان بنتيجة 9-2، فى مباراة المنافسة على البرونزية، ومن قبلها الفوز على بطلات إيطاليا، اليابان،سويسرا، وفنلندا.
كما أحرز محمد رمضان الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كجم بعد تغلبه على لاعب تركيا 5/0 ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتيه فى باريس، وقبلها الفوزعلى لاعبى البوسنة وأذربيجان وكرواتيا ، فيما تنافس جيانا فاروق على الميدالية الذهبية، وهو ما يضمن ميدالية جديدة لمصر، ذهبية حالة الفوز وفضية حال الخسارة.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الكاراتيه يصل القاهرة بعد خوض منافسات الدورى العالمى بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.