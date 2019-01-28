شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعزز تقدمه على وادى دجلة بهدف ثانٍ بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز فريق الكرة الأول بالأهلى تقدمه أمام فريق دجلة، بعد مرور 75 دقيقة، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حاليًا في الجولة الـ20 للدوري الممتاز باستاد بتروسبورت، بعد إحراز على معلول للهدف الثاني.

دفع مارتن لاسارتي بالأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 61 بدلاً من النيجيري جونيور أجاي لتنشيط الأداء الهجومي بعد تراجع أداء الفريق الأحمر بشكل كبير.

حصل رمضان صبحي على ضربة جزاء فى الدقيقة 64، سددها على معلول تصدى لها محمد عبد المنصف إلا أنها ارتدت لمعلول الذى نجح فى إسكان الكرة فى المرمى محرزًا الهدف الثاني للفريق الأحمر.

فى الدقيقة 70 يخرج رمضان صبحي من المباراة مصاباً ودفع مارتن لاسارتي بصلاح محسن بدلاً منه.

يحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة وله خمس مباريات مؤجلة، فيما يدخل الفريق الدجلاوي اللقاء مُحتلاً المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، ويخوض الأهلى المباراة باحثًا عن الفوز لمواصل الانتصارات المحلية حيث فاز المارد الأحمر على سموحة بهدف نظيف ومن بعدها إسقاط المقاصة بثلاثية نظيفة في واحدة من أفضل مباريات الأحمر هذا الموسم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.



































































































































