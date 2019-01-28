شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إصابة رمضان صبحى أمام دجلة وصلاح محسن البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض رمضان صبحى لاعب الأهلي للإصابة خلال مشاركته أمام وادى دجلة، ليغادر الملعب في الدقيقة 70 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأجرى مارتن لاسارتى أخر تبديلاته بخروج رمضان ونزول صلاح محسن العائد من الإصابة، وما زال الأهلى متقدمًا بهدفين أحرزهما عمرو السولية بعد تمريرة سحرية من على معلول في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم أحرز على معلول الهدف الثانى من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، حسين الشحات ورمضان صبحي.

خط الهجوم: ناصر ماهر وجونيور أجاي

فيما يضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى.

في الدفاع: أسامة العزب - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - عمرو صالح.

في الوسط: عبد العاطي - بوزاس فاسيلوس - محمد هلال - حسام عرفات - إبراهيما نداى.

في الهجوم: محمد جمال بيبو.



































































































































