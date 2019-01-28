شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جيرالدو بديلاً لـ"أجايى" أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلي ثانى تبديلاته في مباراة وادي دجلة بنزول الأنجولي جيرالدو، وخروج النيجيرى جونيور أجايى في الدقيقة 61 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي بعد تمريرة سحرية من على معلول في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، حسين الشحات ورمضان صبحي.

خط الهجوم: ناصر ماهر وجونيور أجاي

فيما يضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى.

في الدفاع: أسامة العزب - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - عمرو صالح.

في الوسط: عبد العاطي - بوزاس فاسيلوس - محمد هلال - حسام عرفات - إبراهيما نداى.





































































































































في الهجوم: محمد جمال بيبو.