عودة 5 من مستشفي الأهلي لدكة البدلاء أمام دجلة واستبعاد صفقة جديدة

مصراوي - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الأوروجوائى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة بدلاء الفريق الأحمر لمباراة دجلة التى تقام الساعة الثامنة من مساء اليوم،الأثنين، على ملعب بتروسبورت بالأسبوع الـ20 من الدوري المصري.

وقرر لاسارتي الاستعانة بالخماسي: باسم علي سعد سمير، هشام محمد ، جيرالدو، صلاح محسن فى أول ظهور لهم بعد تعافيهم من الإصابات التى تعرضوا لها.

سعد سمير مدافع الأهلي غاب عن الفريق منذ الـ 9 من ديسمبر الماضى عقب مواجهة فريقه مع طلائع الجيش بالدوري فيما غاب باسم علي الظهير الأيمن منذ الـ 17 من الشهر نفسه بعد اصابته...