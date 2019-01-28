وصول بعثة منتخب اليد قادمة من الدنمارك بعد الحصول على المركز الثامن ببطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصلت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد، مساء اليوم الاثنين، إلى مطار القاهرة الدولى قادماً من الدنمارك عقب المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت بدولتى ألمانيا والدنمارك في الفترة من 10 حتى 27 يناير 2019.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليدعلى مرافقة بعثة المنتخب المصري التي كانت متواجة في الدنمارك.

وفي وقت سابق تسلم كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد اليد، راية استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021 بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وقيادات دولة الدنمارك.

ومن جانبه أشاد وزير الرياضة بالمستوى الذى قدمه لاعبو منتخب مصر لكرة اليد في فعاليات بطولة العالم لكرة اليد، وتحقيقهم للمركز الثامن.

وأشار صبحي، إلى أنه سيتم اتخاذ كل الاستعدادات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد التي من المقرر أن تستضيفها مصر في 2021.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة الاستعداد الجيد لبطولة الأمم الإفريقية القادمة، والإعداد الفني والتدريبي للاعبي المنتخب الوطنى لتحقيق الفوز بها، وكذا الاستعداد للمنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.