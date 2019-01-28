بالفيديو.. الأهلي يواصل زحفه نحو المقدمة بتخطي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الأهلي على مضيفه وادي دجلة بنتيجة (2-1) مساء الإثنين، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

سجل هدفي الأهلي كل من عمرو السولية وعلي معلول في الدقيقتين 17 و65، قبل أن يقلص محمد هلال الفارق في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

رفع المارد الأحمر رصيده إلى 33 نقطة من 16 مباراة ليظل في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن بيراميدز الذي خاض 20 مباراة، و9 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وفي المقابل، تجمد رصيد وادي دجلة عند 20 نقطة في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري.

ملخص المباراة:

سيطر الأهلي في الدقائق الأولى على الكرة ولجأ وادي دجلة للضغط في منتصف الملعب، وكاد الأحمر أن يتقدم بتسديدة من عمرو السولية غيرت الاتجاه وذهبت إلى أحضان الحارس في الدقيقة الثانية.

ومرر حسين الشحات بينية رائعة خلف الدفاع إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 ليسدد لاعب هيدرسفيلد المعار للأحمر كرة بيمناه مرت إلى جوار القائم بقليل لتعانق الشباك الخارجية.

وظهر وادي دجلة لأول مرة في منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 13 بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى شتتها الدفاع إلى ركنية التي لعبت عرضية سهلة إلى موقع تمركز الشناوي.

وفي الدقيقة 17، جاء الهدف الأول للأهلي من تسديدة أطلقها عمرو السولية من لمسة واحدة، مستغلا تمريرة علي معلول داخل منطقة الجزاء بعدما حصل على الكرة من رمضان صبحي.

كاد الأهلي أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 25 لولا تدخل حكم الراية الذي ألغى هدف جونيور أجايي، بعدما أودع النيجيري الكرة في الشباك مستغلا ارتدادها من الحارس محمد عبدالمنصف بعد تسديدة ناصر ماهر.

وفي الدقيقة الـ33، أجرى لاسارتي تغييرا اضطراريا بالدفع بسعد سمير مدافع الفريق بدلا من ياسر إبراهيم الذي تعرض لإصابة أجبرته على عدم استكمال اللقاء.

اتسمت بداية الشوط الثاني بضغط من وادي دجلة أملا في إحراز هدف التعادل، لكن ظلت دفاعات الأهلي صامدة أمام أصحاب الأرض.

وأجرى لاسارتي التغيير الثاني في المباراة بعدما دفع بجيرالدو بدلا من جونيور أجايي.

وحصل الأهلي على ضربة جزاء في الدقيقة 64 تسبب فيها رمضان صبحي بعد صراع طويل على الكرة بينه وبين أحمد رمضان بيكهام، تصدى لها علي معلول مسجلا الهدف الثاني بعدما أهدرها قبل متابعة الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 69، طلب رمضان صبحي الاستبدال في المباراة ليستنفذ لاساراتي تغييراته بإقحام صلاح محسن بدلا منه.

وادي دجلة حاول تقليص الفارق في الدقيقة 76 بعدما استغل محمد هلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى ليحولها برأسه نجو مرمى الأهلي، لكن محمد الشناوي أنقذ مرماه ببراعة.

حصل وادي دجلة على ضربة جزاء تسبب فيها بوزاس فاسيليس بعد وقوعه داخل منطقة الجزاء إثر تدخل مع الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 86، ليقلص أصحاب الأرض النتيجة عن طريق محمد هلال.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثالث بعدما أرسل معلول عرضية رائعة إلى جيرالدو ليمرر الأنجولي الكرة إلى كريم نيدفيد الذي سدد الكرة قوية لتمر فوق العارضة الأفقية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

واصل الأحمر ضغطه على أصحاب الأرض حتى وصلت الكرة إلى ناصر ماهر ليسددها أرضية ويتصدى لها الحارس محمد عبدالمنصف بسهولة.

تشكيل وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس: محمد عبدالمنصف، أسامة العزب، خالد رضا، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، عبدالعاطي، بوزاس فاسيليس، محمد هلال، حسام عرفات، إبراهيما نداي، بيبو.

تشكيل الأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي: محمد الشناوي، محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول، كريم نيدفيد، عمرو السولية، رمضان صبحي، ناصر ماهر، حسين الشحات، جونيور أجايي.