إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

تعرض اللاعب ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي لإصابة خلال مواجهة فريقه مع وادي دجلة التي تقام مساء اليوم الأثنين على ملعب بتروسبورت.

إصابة إبراهيم جاءت في الدقيقة 32 من اللقاء، بعدما اشتكى من ألام عضلية، ليخرج من الملعب في تبديل أول.

ودخل سعد الدين سمير إلى الملعب بدلًا من ياسر إبراهيم الذي فضل الجهاز الطبي للأهلي عدم استكماله للمواجهة.

ويلعب الأهلي مع وادي دجلة في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الأهلي من إصابات عدة خلال الأسابيع الماضية، مما يؤدي إلى غياب عدد كبير من لاعبيه عن المباريات.