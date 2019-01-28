شالكه يدفع لمانشستر سيتي 13 مليون يورو

كشفت تقارير إعلامية أن نادي شالكه الألماني اتفق مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على دفع 13 مليون يورو، مقابل انتقال المهاجم الشاب رابي ماتوندو إلى صفوف النادي الألماني.
وأوضحت صحيفة تليغراف البريطانية، أن هناك محتويات شخصية تتعلق بالتعاقد مع ماتوندو (18 عاماً) يجب توضيحها قبل الإعلان المتوقع عن صفقة الانتقال.
يذكر أن هناك أندية أخرى كانت أبدت اهتمامها بماتوندو الذي يُعْتَبَر موهبة كبيرة.
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