لاسارتي يكشف أسباب إصابة لاعبي الأهلي ويفجر مفاجأة سارة بشأن عمرو جمال

أعرب لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن سعادته عقب الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :”نجحنا في حسم المباراة، والهدف الأول سهل لنا المهمة بعدما وصلنا للمباراة في أكثر من مرة”.

وأضاف “في الشوط الثاني الأداء كان جيدا في بعض الفترات وتحسن وفي النهاية نجحنا في حصد ٣ نقاط في الطريق نحو الهدف”.

وواصل “أخرجت أجاي خوفا عليه خاصة وأنا عائد من الإصابة وهناك لاعبين لا تستطيع اللعب لمباراة كاملة، وكان لابد علينا من استغلال الفرص في الشوط الأول”.

وأوضح “من الممكن أن نرى عمرو جمال لأن كرة القدم نرى فيها أي شئ”.

وواصل “الإصابات ليست في العضلة الضامة فقط، وهناك أشياء لفتت نظري في أي دوري في العالم بين كل مباراة وأخرى فارق ٧ أيام بينما هنا كل ٣ مباريات”.

وأضاف “ضغط المباريات يتسبب في الإرهاق والإصابات منطقية في ظل كثرة المباريات”.

وأتم “اليوم أكملنا شهرا بالعمل داخل الأهلي، والجهاز الفني يعمل ويقوم بتدريبات استشفائية وبدنية للاعبين، وأنا راض عن البرنامج البدني الذي وضعناه”.