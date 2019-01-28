كيروش يستقيل من تدريب إيران

استقال كارلوس كيروش من تدريب إيران بعد نحو 8 أعوام، عقب الخسارة 0-3 أمام اليابان في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الإثنين.
كان المدرب السابق لريال مدريد يأمل في قيادة إيران إلى أول لقب قاري منذ 1976 في الإمارات، لكن اليابان سجلت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتقصي فريق المدرب البرتغالي من البطولة.
وقال كيروش (65 عاماً) مقتبسا ًأغنية شهيرة لفرانك سيناترا “أعتقد أن أبسط شيء يجب فعله هو اقتباس الأغنية القديمة التي تقول “الآن حانت النهاية، أنا سعيد وفخور بما فعلته، حان الوقت لكي اظهر امتناني للجماهير الإيرانية واللاعبين عن آخر 8 أعوام”.
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