أشاد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وقال «آل الشيخ» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “مصر غداً للافضل … نتيجة هذه المشاريع والبناء الجبار”. وكان “آل الشيخ” وجه رسالة للرئيس السيسي، قائلا: «مصر في عهد فخامتكم.. آمن واستقرار وازدهار.. في كل زيارة ترى شيء جديد». جدير بالذكر، أن تركي آل الشيخ كان رئيسًا لهيئة الرياضة السعودية، قبل أن يُصدر أمرًا ملكيًا بنقله لهيئة الترفيه.

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من تركي آل الشيخ إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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