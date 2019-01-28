لفظ خارج من مدافع وادي دجلة وجماهير الأهلي ترد

هتفت جماهير النادي الأهلي، التي حضرت مباراة وادي دجلة اليوم الإثنين، في الجولة العشرين للدوري الممتاز، ضد أسامة العزب مدافع الفريق الدجلاوي.

ودخل «العزب»، في مشادة مع جماهير الأهلي، بعدما وجه لفظًا خارجًا ضد مشجعي الفريق الأحمر، الذين هتفوا ضده بشكل جماعي.

وكانت مشادة قد نشبت بين مدربي الفريقين في الشوط الثاني أيضًا، بسبب عدم إخراج الكرة أثناء إصابة لاعبي وادي دجلة.

وحقق فريق النادي الأهلي انتصارًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المبارة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 20 من الدوري المصري.