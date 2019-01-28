إصابة ثنائي الأهلي وضربتين جزاء.. شاهد فوز الأهلي بثنائية أمام وادي دجلة

حقق فريق النادي الأهلي انتصارًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المبارة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 20 من الدوري المصري.

أحرز ثنائية الأهلي كلًا من: عمرو السولية في الدقيقة 17، وعلي معلول في الدقيقة 65، فيما سجل محمد هلال هدف دجلة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.