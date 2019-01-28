حقق فريق النادي الأهلي انتصارًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المبارة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 20 من الدوري المصري.
أحرز ثنائية الأهلي كلًا من: عمرو السولية في الدقيقة 17، وعلي معلول في الدقيقة 65، فيما سجل محمد هلال هدف دجلة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 86.
بهذا الانتصار ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ثنائي الأهلي وضربتين جزاء.. شاهد فوز الأهلي بثنائية أمام وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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