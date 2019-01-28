فتح الله: الزمالك الأفضل في مصر الآن

أكد محمود فتح الله لاعب فريق النجوم الحالي والزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هو الأفضل في مصر بالوقت الحالي دون منازع.
وقال فتح الله في تصريحات إذاعية"الزمالك هو الفريق الأقوى الآن، فهو يملك فريقين في الوقت الحالي، فاللاعب البديل مستواه مثل اللاعب الأساسي".
وأردف: "هذا الامر لم يكن متوفرا خلال المواسم الماضية، الآن لدينا موارد جيدة وانضباط".
وتابع "أي اخفاق سيكون بسبب تقصير من داخل الفريق، لأن كل المقومات متاحة من حيث الاستقرار والماديات، فلا يعقل أن يخسر الزمالك بطولة هذا الموسم".
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