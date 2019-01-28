فتح الله : شعبية الزمالك أبهرتني.. وكنت أتمنى الاعتزال بين جدرانه

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أشاد محمود فتح الله لاعب الزمالك الأسبق وفريق النجوم الحالي، بفترة تواجده مع الأبيض على مدار سبعة مواسم.
وقال فتح الله في تصريحات إذاعية "كان هناك تفاوض من الأهلي والزمالك لضمي، ولكني والدي قال لي "اللي يشتريك اشتريه"
وأفصح "الزمالك كان لديه إصرار على ضمي أكثرمن الأهلي، فضلا عن أن والدي زملكاوي"
وأردف: "عقب ارتدائي القميص الأبيض أبهرتني شعبية الزمالك واستمتعت للغاية بفترة تواجدي مع الفريق على مدار 7 مواسم، على الرغم من التخبطات التي حدثت بسبب تغير مجالس الإدارات
وواصل: "لم أستطع استيعاب فكرة الرحيل عن الزمالك، فقد كانت خطتي أن انهي مشواري مع كرة القدم داخل جدران القلعة البيضاء".
واستطرد: "لعبت موسما كاملا لفريق طلائع الجيش عقب رحيلي عن الزمالك، لم أتمكن من استيعاب الأمر، والمشكلة ليست في طلائع الجيش الذي انضممت إليه فهو منظومة رائعة، ولكني لم أتمكن من تخطي فكرة الرحيل عن الزمالك".
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