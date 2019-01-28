الأهلي يتخطى وادي دجلة بصعوبة ويزحف نحو الصدارة

حقق فريق الاهلي فوزا صعبا على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة العشرين للدوري الممتاز.

سجل هدفي الأهلي عمرو السولية وعلى معلول" ضربة جزاء" في الدقيقتين 18 و64 وسجل هدف دجله الوحيد محمد هلال من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 85.

ارتفع رصيد الأهلي الى 33 نقطة في المركز الثالث وضيق الفارق مع بيراميدز الثاني إلى 6 نقاط وله أربع مباريات مؤجلة بينما تجمد رصيد دجلة عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.

الشوط الأول

بدأ اللقاء بضغط هجومى لصالح الأهلي الذي سيطر مبكرا على مجريات اللقاء بحثا عن فوز مبكر ونجح في فرض سيطرته بسهولة.

تراجع لاعبو دجلة مبكرا الى الخلف لمواجهة الطوفان الاحمر المتواصل

والذي انهار معها الدفاع الدجلاوي

هدف أحمر

في الدقيقة 18 ومن هجمة منظمة من رمضان صبحي لمعلول يلعب غرضية يسدد مباشرة عمرو السولية داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

يهدر بعد الهدف حسام عرفات ويسدد الكرة ضعيفة في يد الحارس محمد الشناوي مهدرا فرصة للتهديف.

يخرج بعد الهدف ياسر إبراهيم للإصابة ويلعب مكانه سعد سمير ويستمر الطوفان الاحمر.

ينجح اجاي في تسجيل هدف للأحمر بعد جملة ملعوبة ويرفع الحكم المساعد رايته محتسبا تسلل.

شكلت محاور الاهلي الهجومية خطورة خاصة من معلول وحسين الشحات الذي لعب عرصية بعد مراوغة سهلة ويبعدها قلب دفاع الاهلي من منطقة الخطورة.

الشوط الثاني

هدأ رتم الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول بسبب الاطمئنان للفوز ووجود فوارق فنية كبيرة بين الفريقين.

يجري الأهلي تغييرا بنزول جيرالدو بدلا من جونيور اجاي الذى قل جهده مقارنة بالشوط الأول

هدف ثان للأحمر

في الدقيقة 64 وبمجهود فردي ينطلق رمضان صبحى ويعرقله أحمد رمضان بيكهام لم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء يتصدى لها على معلول وينجح محمد عبد المنصف في إبعادها وتنتهي ثانية لمعلول يضع داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني للأهلي.

بعد الهدف يضغط دجله ويهدر محمد هلال بغرابة ويرد رمضان صبحي ويبعد الدفاع الى الكورنر.

هدف دجلة

في الدقيقة 85 يتقدم اليوناني ناسيلوس ويدفعه الحارس محمد الشناوي يحتسب الحكم ضربة جزاء يتصدى لها محمد هلال ويضع الكرة في سقف الشبكة على يمين الحارس مسجلا هدفا أول لدجلة.

يضغط الأهلي بقوة في الدقائق الاخيرة وينجح محمد عبد المنصف حارس دجلة في التصدى لأكثر من تسديدة خاصة ناصر ماهر.