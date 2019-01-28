فتح الله: لم أفكر في الاعتزال و"شحاتة" أقنعني بالانضمام للنجوم

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد محمود فتح الله لاعب فريق النجوم، أن كريم حسن شحاتة مدير الكرة، هو الذي أقنعه بالانضمام للفريق.

وقال فتح الله في تصريحاته إذاعية "لم أفكر في الاعتزال نهائيا قبل انضمامي للنجوم، أنا شخص أعشق التحدي".

وتابع: "كريم شحاتة أقنعني بالانضمام للنجوم، وكنت على وشك العودة لفريق النجمة اللبناني، تربطني علاقة قوية بجمهوره".

واختتم :" وقعت للانضمام إلى النجوم، لشعوري بالراحة النفسية معهم".