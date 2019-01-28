محمد هلال يسجل هدف وادي دجلة أمام الأهلي

كتب- أحمد البادي:

تمكن وادي دجلة من تسجيل الهدف الأول في مرمي نظيره الأهلي لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف لصالح الأحمر، في اللقاء

الذي يقام بينهما، على ستاد بتروسبورت، ضمن الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز محمد هلال هدف دجلة الوحيد من ركلة جزاء احتسبها أحمد الغندور حكم اللقاء بعد عرقلة فاسيليوس من جانب محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في الدقيقة 86.