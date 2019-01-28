وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب الكاراتيه بمطار القاهرة ويشيد بإنجاز جيانا فاروق

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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الاثنين بمطار القاهرة الدولى، بعثة منتخب مصر للكاراتيه، بعد مشاركتهم في منافسات بطولة البريميرليج الدولية بفرنسا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي شارك بها نحو 760 لاعباً ولاعبة من جميع أبطال العالم من 82 دولة.
وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميزالذى يقدمه جميع لاعبي ولاعبات منتخب للكاراتيه، في البطولات التي تشارك بها، مشيدا بفوز اللاعبة جيانا فاروق بفضية "البريميرليج" الدولية بفرنسا، وإصرار اللاعبين على تحقيق المراكز المتقدمة بها والفوز بمختلف البطولات، ورفع علم مصر خفاقاً في المحافل
وأكد الوزير على تميز مصر في لعبة الكاراتيه، وقدرة اللاعبين واللاعبات على تحقيق العديد من الميداليات الاوليمبية في أولمبياد طوكيو 2020، مبيناً إنه يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية؛ لمتابعة استعداداتهم فيما يخص البرامج والمعسكرات لتدريبية لإعداد لاعبي مصر للبطولات الدولية.
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