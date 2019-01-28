محمود فتح الله: الأهلي والزمالك هما الأقرب للقب الدوري

محمود فتح الله

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد محمود فتح الله لاعب فريق النجوم أن بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، هي الأغرب منذ انطلاق المسابقة.

وقال فتح الله في تصريحات إذاعية "أتابع الدوري الممتاز منذ صغري، ولكن البطولة هذا الموسم غريبة ولم أر مثلها في حياتي وتشبه المعركة".

وأوضح :"جميع الأندية تصارع على الهبوط باسثناء 5 فرق فقط، وأتوقع أن يكون هناك العديد من المفاجآت".

وواصل :"عندي شعور أن بطولة الدوري سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بسبب بطولة الأمم الأفريقية، ولكن في حالة اكتمالها فاللقب لن يخرج عن الأهلي

والزمالك".

وعن بيراميدز أشار "فريق يملك إمكانيات ضخمة ويتعاقد مع لاعب محترف كل أسبوع، ولابد أن تكون نتائجه أفضل من ذلك، فهو لن ينافس هذا الموسم للنهاية ولكن الموسم المقبل من المتوقع أن ينافس بقوة".

واختتم :"لدينا ندرة في المواهب على مستوى اللاعبين والمدربين، المنتخب أيضا سوف يعاني، ومحمد صلاح هو مصدر الاطمئنان الوحيد".