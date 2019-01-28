مشادة بين الأجهزة الفنية في مباراة الأهلي ووادي دجلة

مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال نشبت مشادة حادة بين الجهازين الفنيين لفريقي الأهلي ووادي دجلة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز. وانفعل الجهاز الفني لوادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس على محمد هاني ظهير أيمن الأهلي بسبب عدم خروج الكرة أثناء علاج لاعبي الفريق الدجلاوي. وتدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للأهلي لإنهاء الأزمة سريعاً ودخل الجهازان في مشادة كلامية قبل أن تهدأ سريعاً.

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